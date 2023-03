Greta Thunberg é detida na Noruega durante protesto com ativistas indígenas locais

Greta Thunberg e outro ativistas foram detidos, na manhã desta quarta-feira (1º), em Oslo, na Noruega, por bloquearem uma das portas do Ministério das Finanças do País. Eles participavam de um protesto com ativistas indígenas locais contra a instalação de turbinas eólicas em áreas pertencentes ao povo originário Sami. A jovem já foi liberada, de acordo com a Polícia.

Dados da Unesco apontam que, atualmente, há cerca de 80 mil Sami vivendo principalmente no norte da Noruega, da Finlândia, da Rússia e da Suécia, mas o grupo vem sendo ameaçado pela expansão de ferrovias, a exploração de madeira e a construção de barragens na região. Em 2021, a Suprema Corte da Noruega considerou que os dois parques eólicos construídos na região de Fosen, no centro da Noruega, violaram os direitos desses povos sob convenções internacionais. Porém, mais de 16 meses depois da decisão, as turbinas permanecem em operação.

Greta já havia sido detida no dia 17 de janeiro deste ano, na Alemanha, durante manifestação contra a demolição de uma vila no país para a reativação de uma mina de carvão. O projeto do governo alemão tem objetivo de compensar a crise de energia causada pela guerra na Ucrânia.