Ativista Greta Thunberg é detida na Alemanha

A ativista Greta Thunberg protestava contra a demolição de uma vila perto da cidade de Luetzerath, na Alemanha, nesta terça-feira (17), quando foi detida pela políci, juntamente com outros ativistas. As informações são do G1 nacional.

A vila vai dar lugar à expansão de uma mina de carvão mineral a céu aberto, com as atividades de mineração a serem retomadas nos próximos meses. O projeto tenta compensar a crise de abastecimento energético que atingiu a Europa, especialmente a Alemanha, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Ativistas climáticos dizem que a queima do carvão aumenta a emissão de gases que impulsionam o efeito estufa, que é uma camada que impede que o calor da Terra se dissipe, mas que, se impedir demais essa dissipação, a Terra pode esquentar e desequilibrar o clima no Planeta. Greta e os ativistas dizem que, por esse motivo, o carvão mineral deve continuar debaixo do solo.

Thunberg e os demais ativistas foram detidos enquanto protestavam. Ela se sentou com um grupo de manifestantes perto da borda da mina. E foram carregados pelos agentes.