Ativista Greta Thunberg rebate ex-lutador após provocação e resposta viraliza

Greta Thunberg usou seu Twitter para rebater uma provocação do ex-lutador Andrew Tate, conhecido por ter posições negacionistas sobre o aquecimento global. No seu perfil na rede social, o ex-atleta debochou da ativista ambiental ao mostrar uma coleção de 33 carros que emitem muitos poluentes.

"Isso é só o começo. Por favor, forneça seu endereço de e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e suas respectivas enormes emissões", escreveu Andrew, marcando Greta.

Em resposta, Greta repostou a mensagem do ex-lutador e escreveu um comentário: "Sim, por favor, me esclareça. Envie um e-mail para pintopequenoenergia@tenhaumavida.com". O deboche ganhou mais de 2,5 milhões de curtidas em poucas horas, com vários internautas alegando que esse era o melhor tweet do ano.

"Tentar brigar com adolescentes em vez de adultos e ainda perder é uma loucura", disse um. "Esse é o melhor tweet da internet, perdeu para uma adolescente", alegou outra. "Cara, ela transformou você em um ROAD-KILL virtual, se decompondo na calçada quente com o aumento da temperatura devido ao aquecimento global. Desista, já", pontuou outro. Sem resposta, Andrew apenas escreveu "como você ousa?". Veja a sequência:

