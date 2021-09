'O Brasil não começou crise climática, mas pôs combustível', diz Greta Thumberg em audiência no Sena

Carga avaliada em R$ 169 mil

Mais de 4,5 mil pares de calçados falsificados foram apreendidos pelos fiscais da Sefa no município de Dom Eliseu

Casos suspeitos no Pará

Muitos consumidores paraenses estão com medo de consumir pescados por causa da doença da “urina preta”

ELEIÇÕES PSOL

De olho em 2022, o PSol realizará, hoje, o seu sétimo congresso estadual. Cerca de 300 delegados eleitos nas plenárias e encontros municipais em todas as regiões do Pará poderão participar. As informações são de que o congresso deve confirmar o professor da Universidade Federal do Pará, Adolfo Neto, como presidente da legenda no Estado.

FRENTE

Também é esperado que o partido ratifique a decisão de apoiar uma frente ampla das esquerdas nas eleições gerais do ano que vem. Nesse cenário, o PSol deve abrir mão da candidatura própria à Presidência da República para apoiar, já no primeiro turno, o pré-candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva.

Moradia

AGENTES

A Secretaria de Estado de Segurança Pública começou o processo seletivo de agentes de segurança que vão comprar unidades habitacionais ou fazer reformas de imóveis usados para fins residenciais. O benefício é de até R$ 10 mil por beneficiário. O restante do valor do imóvel poderá ser financiado pelo Banco do Estado do Pará com taxas de juros mais baixas.

Ministro

GLAUCOMA

Em Belém, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou o Programa de Glaucoma do Hospital Cynthia Charone, credenciado ao Ministério da Saúde, para fazer a entrega dos colírios de prevenção à cegueira pelo glaucoma distribuídos pelo Sistema Único de Saúde.

Queiroga recebeu, em mãos, a solicitação para a ampliação do serviço, que, por ser o único em Belém, atende hoje a mais de dez mil pacientes, mas tem fila de espera de outras onze mil pessoas. Queiroga declarou que, na condição de ministro especialista em cardiologia, olharia o pedido “com olhos do coração”, para ampliar os benefícios à população de Belém.

Greta Thunberg (J. Bosco)

"O Brasil não começou crise climática, mas pôs combustível.”

Foi o que disse, ontem, a ativista ambiental sueca GRETA THUNBERG ao participar de uma audiência pública no Senado brasileiro sobre as mudanças climáticas. Greta foi enfática em cobrar um posicionamento mais firme dos líderes políticos brasileiros em relação à conservação ambiental da Amazônia e de outros biomas do País.

CUSTO

Na visita, o ministro foi acompanhado pela deputada estadual Heloisa Guimarães (DEM) e pela secretária municipal de Saúde de Ananindeua, Daiane Lima, que também é integrante da diretoria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

COLÍRIOS

Como representante da entidade, Daiane informou que será feito também o pedido para que os colírios de prevenção à cegueira pelo glaucoma, que são de alto custo, sejam incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Com isso, os municípios de menor porte terão a possibilidade de receber essas medicações. O glaucoma é uma doença da visão que é a principal causa de cegueira no mundo.

VACINAS

Em outro ponto da agenda, desta vez no Hospital da Beneficente Portuguesa, o ministro confirmou que pretende expandir a rede paraense de atendimento a cardiopatias em crianças, hoje concentrada no Hospital de Clínicas. E falando sobre a vacina contra a covid-19, reafirmou que a intenção do governo federal é fechar o ano com a imunização completa de todos os adultos com mais de 18 anos de idade. “Alguns Estados e municípios reclamam que faltam vacinas, mas estão vacinando maiores de 12 anos, quando a meta, neste momento, é vacinar os maiores de 18”, disse ele, ressaltando considerar que o programa de vacinação “tem andado bem”. Segundo ele, alguns dados são animadores. Entre a população indígena, por exemplo, 85% dos adultos já receberam duas doses dos imunizantes.

Pacificação

PODERES

O vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, passou ao largo da crise política que se abateu sobre Brasília nos últimos dias. Desde quinta-feira, o general cumpre agenda no Pará, acompanhado de embaixadores de doze países. Na pauta, essencialmente, a questão ambiental. Ontem, em almoço no Museu Paraense Emílio Goeldi, Mourão minimizou a crise, mas fez um apelo pela pacificação entre os poderes. “Não é bom para o país ficar numa situação onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã”, declarou. O vice-presidente foi o anfitrião do almoço que teve o governador Helder Barbalho como convidado. No cardápio, o filhote ao molho de ervas.

EM POUCAS LINHAS