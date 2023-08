Personal que morreu em incêndio tentou pular da varanda para se salvar; vídeo

Um vídeo mostra o momento em que o personal trainer Hugo Sérgio Andrade do Nascimento, que morreu em um incêndio no último 29 de julho, do apartamento onde morava com a família no Anil, zona oeste do Rio de Janeiro, gritando por socorro e cogitando se jogar da varanda do imóvel, que fica no 10º andar do edifício. Veja o vídeo:

No registro divulgado pelo G1, é possível ver Hugo levantando uma das pernas para se apoiar no guarda-corpo da varanda do apartamento que estava tomado pelo fogo, mas desiste da ideia, volta para dentro do imóvel e desaparece entre as chamas.

Hugo Sérgio Andrade do Nascimento tinha 30 anos, era personal trainer, e morava com a mulher e a filha no Anil, zona oeste do Rio de Janeiro. A filha do casal, de 6 anos, foi levada ao hospital em estado grave devido as queimadores no corpo de alto grau.

Segundo a Polícia, a suspeita é que um curto-circuito na TV tenha começado o fogo (Reprodução/Redes Sociais)

Segundo testemunhas, ao notar que o apartamento estava pegando fogo, Hugo correu para salvar a mulher e a filha. Após retirar as duas do imóvel, ele teria retornado para tentar salvar o cachorro da família. No entanto, não conseguiu sair com o animal. Hugo não resistiu aos ferimentos e morreu.

O 32ª Departamento Policial de Taquara investiga o caso que levou à morte do personal trainer. Até o momento, a polícia já ouviu quatro testemunhas. Outras duas pessoas ainda devem prestar depoimento às autoridades sobre o caso. A necropsia e os laudos do incêndio e ainda não foram finalizados.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)