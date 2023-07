Apartamento em que Maísa Silva estava pega fogo e atriz se desespera; vídeo

Imagens de um apartamento pegando fogo começaram a circular na web no início da tarde deste sábado (29). Localizado no 26º andar de um edifício na Rua Irmã Lúcia, na Zona Norte do Recife, foi tomado por fogo, que iniciou às 10h

Em publicação do G1 os moradores do prédio informaram, que a atriz e apresentadora Maísa Silva estava no apartamento, o que foi confirmada por imagens da equipe da TV Globo local. Inclusive, foi possível ver a atriz chorando na frente do edifício.

Além dela, mais seis pessoas estavam no local quando as chamas tiveram início. Todas conseguiram sair do imóvel.

As três primeiras pessoas, incluindo Maísa, conseguiram deixar o local logo que começou o incêncio, em seguida uma babá retirou um dos filhos dos proprietários do apartamento, que é um jovem com deficiência, carregando ele no colo.

VEJA MAIS

Outros dois jovens permaneceram dentro do apartamento aguardando a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos, já que havia fogo e fumaça na sala, por onde eles teriam que passar.

Em entrevista à TV Globo, o major Serafim, do Corpo de Bombeiros, disse que havia muita chama no imóvel, e que a equipe teve dificuldade de controlar o fogo. As duas pessoas que ficaram presas no apartamento estavam bem quando foram resgatados, mas, por uma questão de verificação de segurança, os dois foram encaminhados para hospitais.