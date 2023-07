Aeronave que estava Bruna Marquezine e empresária faz pouso de emergência

Bruna Marquezine e sua empresária Juliana Montesanti, passaram por uma grande susto durante uma viagem. Quem contou sobre o ocorrido foi a profissional que cuida da carreira da atriz, durante entrevista ao podcast Corre Delas: "Nunca falei sobre isso. Em 2021, eu estava junto com a Bruna nesse voo. A gente tomou um susto muito grande, tivemos que fazer um pouso de emergência forçado, numa aeronave privativa. Sabe aquele momento que eu falo que foi o mais próximo que eu cheguei da morte."

Juliana deu detalhes sobre o susto e disse que o pouso precisou ocorrer após a aeronave enfrentar problemas no ar ao encontrarem tempestade no caminho. Por conta disse, os pilotos tiveram que fazer um pouso de emergência.

"A gente estava voltando de um trabalho, passamos por uma super tempestade, voltando do Nordeste para o Rio de Janeiro, e começou uma tempestade, a gente teve um problema de despressurização na nave, começou a esquentar a nave inteira e altitude caindo. Lembro que esse cena foi o maior pânico para mim: a gente abriu a portinha que fica o piloto, e ele estava com as costas inteira molhadas e o copiloto estava com uma apostila (na mão)", disse.

"Hoje a gente fala disso rindo. Mas na época, a gente posou em Vitória, todo mundo de mãos dadas, chorando e falando em línguas 'aleluia', 'amém", acrescenta.