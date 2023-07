Bruna Marquezine adere à greve dos atores em semana importante de divulgação de 'Besouro Azul'

Faltando pouco mais de um mês para estreia de 'Besouro Azul', Bruna Marquezine resolveu parar seus trabalhos junto com os atores e roteristas de Hollywood. Assim como ela, alguns profissionais estão ausentes de estreias de filmes, lançamentos e festivais importantes para o cinema americano. Inclusive, esses eventos estão sendo ameaçados de cancelamento.

Os roteiristas, que pararam em maio, receberam nesta quinta-feira (13), o apoio dos atores para pedir melhores condições de trabalhos nas produções cinematográficas, Bruna Marquezine, então, resolveu parar junto com seus parceiros de trabalho.

A atriz brasileira usou seus stories do Instagram para contar sua decisão e pedir ajuda dos fãs, já que esses próximos dias ocorreriam ações de estreia de 'Besouro Azul'. Na trama, prevista para estrear no Brasil no dia 17 de agosto, ela vive par romântico com Xolo Maridueña, que também fez uma publicação para falar sobre o assunto e ela compartilhou.

“Muito obrigada por todo o carinho. A partir de meia-noite de hoje (sexta-feira, 14/7), horário do pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, começou ela.

Bruna pediu o apoio dos fãs nesse momento importante da carreria dela: “Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece. Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês”, finalizou ela, assinando “com amor, B”.

A mensagem também foi postada em inglês.

Entre as demandas dos sindicatos que começaram a greve estão melhorias da remuneração, que foi bastante afetada pelas produções das plataformas de streaming, e a polêmica do uso de Inteligência Artificial nos trabalhos. Os roteiristas estão paralisados desde maio.