Fisiculturista salva família de incêndio e morre ao tentar resgatar cachorro

Na madrugada do último sábado (29), um incêndio tomou conta de um apartamento na Zona Oeste do Rio de Janeiro e resultou em uma tragédia. Com bravura, o fisiculturista Hugo Sérgio correu para salvar a mulher e a filha, mas morreu ao tentar resgatar o cachorro que havia ficado no prédio.

Infelizmente, durante a tentativa heroica de salvar o animal de estimação, Hugo acabou ficando preso no incêndio e não conseguiu escapar das chamas. No entanto, o homem garantiu a segurança de sua esposa e filha, que foram socorridas e levadas ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A esposa de Hugo teve alta, mas a filha do casal sofreu queimaduras em 70% do corpo e encontra-se internada em estado grave no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. O cão também sobreviveu.

As causas do incêndio estão sendo investigadas pela Polícia Civil, mas até o momentio a suspeita é um curto-circuito na televisão ter começado o fogo.

Nas redes sociais, além de mostrar momentos com a família, Hugo compartilhava sua rotina de treinos e paixão pelo fisiculturismo, sempre exibindo um corpo em forma e inspirando os seguidores com sua dedicação ao esporte. Ele também era estudante de educação física e trabalhava em uma academia.

O enterro de Hugo Sérgio aconteceu na tarde do mesmo sábado, no Cemitério de Inhaúma, e foi marcado pela presença de parentes e amigos que se despediram emocionados. Mesmo abalada, a esposa também compareceu ao enterro. Todos o definiram como um verdadeiro herói, que não mediu esforços para proteger sua família das chamas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)