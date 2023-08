Tragédia no Havaí: satélites mostram destruição do incêndio florestal; veja o antes e depois

Os incêndios florestais que assolam a ilha Maui, localizada no estado do Havaí, Estados Unidos, têm se propagado com rapidez alarmante. Ao todo, 53 pessoas já morreram até o momento. Imagens de satélite capturaram a transformação drástica da região antes e após a devastação das chamas.

O fogo ganhou impulso devido à combinação de ventos fortes e clima seco, uma situação ainda mais complicada pela geografia particular da ilha. Essa conjunção de fatores tem se mostrado um obstáculo significativo para os esforços de combate a um incêndio sem precedentes. Bairros inteiros foram engolidos pelas chamas e a parte oeste da ilha se encontra quase isolada, com uma única rodovia em operação.

Enquanto isso, milhares de residentes foram evacuados das casas e algumas pessoas encontraram refúgio no mar, buscando escapar da fumaça e das labaredas. A vice-governadora do Havaí, Sylvia Luke, compartilhou detalhes do momento em uma coletiva de imprensa. Disse que os danos ainda estão sendo avaliados e que a jornada rumo à recuperação será longa e desafiadora.