Caminhão colide em árvore no canteiro central da Pedro Álvares Cabral

Um caminhão bateu em uma árvore, na madrugada desta quarta-feira (18), no canteiro central da avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à avenida Dalva, no sentido Entroncamento. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), o acidente teria sido registrado por volta das 2h30, quando o condutor do automóvel teria perdido o controle da direção, o que resultou no impacto. Não há relatos de feridos.

Até às 9h34, a Semob tinha informado à redação integrada de O Liberal que o veículo que colidiu contra o vegetal ainda se encontrava no local ocupando meia pista. Porém, o trânsito segue fluindo normalmente e a via está sinalizada.

“Segundo informações colhidas no local, por volta de 2h30 da manhã, o condutor de um caminhão teria perdido o controle da direção e se chocado com uma árvore, no canteiro central.

Um agente de trânsito em motocicleta encontra-se no local, orientando o trânsito até a chegada do guincho para a retirada do caminhão do meio da pista”, comunicou a Superintendência.

A reportagem também procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para saber se houve algum dano à árvore e se ela corre o risco de desabar. A redação aguarda retorno.