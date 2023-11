Criança morre em acidente de carro na PA-160, em Parauapebas

Uma criança de 11 anos, identificada como Laís Gabriela da Silva Barreiras, morreu em um acidente envolvendo dois carros de passeio, na rodovia PA-160, próximo à entrada de acesso ao Cedere I, zona rural de Parauapebas, sudeste paraense. O caso foi registrado por volta das 10h da manhã de segunda-feira (06). De acordo com testemunhas, chovia muito na região no momento do acidente.

Os dois carros particulares, que seriam um Renault Duster e um Volkswagen Gol, colidiram frontalmente. Segundo testemunhas, no Gol viajavam um casal e duas crianças, enquanto no Duster, apenas o motorista. As autoridades apuraram que o carro da família teria saído de Canaã dos Carajás e seguia em direção a cidade de Parauapebas no momento do acidente.

Apesar das causas do acidente ainda estarem sob investigação das autoridades competentes, testemunhas contaram que um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a colisão. No entanto, todos os relatos serão apurados. As vítimas foram socorridas por dois motoristas que passavam pelo local e se depararam com os carros completamente destruídos. Os ocupantes dos veículos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

Os médicos realizaram o atendimento da menina ao chegar na unidade de saúde, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos e evoluiu a óbito. O estado de saúde das demais vítimas não foi divulgado. O corpo de Laís foi levado para Eldorado do Carajás, onde ela morava com a família.