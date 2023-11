Ciclista é jogada para baixo de caminhão e sai ilesa em Salvaterra

Está circulando nas redes sociais um vídeo que mostra o livramento de uma ciclista. Um caminhão de grande porte passa por cima da vítima e da bicicleta. A mulher sai sem ferimentos. A informação é que o caso foi em Salvaterra, na ilha do Marajó, mas ainda não há confirmação.

A reportagem entrou em contato com as assessorias de comunicação da Polícia Civil e Polícia Militar e aguarda a resposta. Ainda de acordo com as imagens, quando o caminhão se aproxima a vítima deita no chão e o caminhão passa por cima.

Pessoas que aparecem no local demonstram desespero com a cena, mas são surpreendidas quando a mulher sai ilesa. Apenas a bicicleta ficou destruída.