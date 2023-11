Homem morre em acidente após moto colidir com caçamba, em Marabá

Um homem, identificado como Wesley Santiago de Sousa Gomes, de 35 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (6) após a motocicleta que ele pilotava colidir com uma caçamba, na rodovia Transamazônica, altura da Folha 33, na Nova Marabá. Segundo testemunhas, a vítima teria batido a cabeça e perdido muito sangue.

Wesley trabalhava como técnico de rede. Testemunhas relatam que ele estava a trabalho conduzindo a moto sentido de quem vai de Nova Marabá para a Cidade Nova, quando acabou colidindo contra a traseira do veículo de grande porte. A população relatou que a caçamba estava parada na via desde o início da tarde e sem qualquer sinalização. As testemunhas acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram ao local constataram a morte de Wesley.

As pessoas que presenciaram a colisão ainda contaram que havia trabalhadores embaixo da caçamba tentando consertar o veículo. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para colher as informações preliminares e confeccionar o Boletim de Acidente de Trânsito. Ao final das investigações será elaborado um documento pericial que ficará à disposição dos familiares e demais pessoas envolvidas no acidente. O motorista da caçamba foi encaminhado para a 21ª Seccional de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.