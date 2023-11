Jovem morre em acidente de trânsito em Bragança neste domingo

Um jovem morreu em um acidente de trânsito, na tarde deste domingo (5), no município de Bragança, no nordeste do Pará. O acidente envolveu um carro e uma moto e foi registrado na avenida Mendonça Furtado, na BR 308, próximo à rotatória da cidade.

Segundo o Conexão Bragança News, o jovem conduzia a motocicleta, que se chocou com o veículo particular. Com o impacto, ele foi arremessado na rodovia. Uma equipe do Samu esteve no local do acidente, mas o jovem morreu no local. Ele trabalhava em açougue.

Em nota, a Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado na Delegacia de Bragança para investigar o acidente que resultou na morte de um motociclista. O nome da vítima não foi divulgado. Ainda segundo a Polícia Civil, perícias foram solicitadas para a completa apuração dos fatos.