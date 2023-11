Prefeito e primeira-dama de Bragança sofrem acidente de carro na manhã desta segunda-feira

CORRIDA AOS CARTÓRIOS

Reforma Tributária sobre heranças gera aumento nas doações em vida no Brasil

Em vez de aguardar o processo de inventário, uma crescente parcela da população opta por realizar doações em vida para seus herdeiros, para evitar aumento na taxação. O número de doações cresceu 22% desde a aprovação do texto na Câmara dos Deputados em julho deste ano. No estado do Pará, entre janeiro de 2022 e agosto de 2023, foram realizadas 659 doações de bens