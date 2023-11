Em Bragança, estudante é eliminado do Enem 2023 após tentar colar durante a prova

Um estudante que realizava a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no município de Bragana, no Pará, neste domingo (5), foi desclassificado após ser flagrado tentando colar. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, em entrevista coletiva sobre as ações deflagradas durante a “Operação Enem 2023”.

"A eliminação que nós tivemos foi decorrente de uma cola tradicional, que o fiscal detecta e faz a desclassificação. Foi o próprio aluno que tentou colar. Ela é um tipo de desclassificação administrativa do que criminal. Então, não temos atuação nesse tipo de incidente", contou Ualame.

Em todo o Pará, 229.180 candidatos, se inscreveram para o Enem 2023. Eles realizam o Exame em 614 locais de prova e 7.741 salas de aplicação.

Esta primeira prova é composta de 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação. No próximo domingo (12), os estudantes irão responder a 45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.