Atrasados do Enem 2023: estudantes se atrapalham no horário e perdem primeiro dia de prova

Tanto medo de virar meme no "show dos atrasados" da internet quanto a compreensão da relevância de ser pontual para não perder o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), fizeram com que poucos candidatos de Belém se deparassem com os portões dos locais de realização das provas fechados, neste domingo (5). A reportagem foi ao Instituto Federal do Pará (IFPA), no bairro do Marco, para acompanhar a movimentação no primeiro dia de avaliação, e ocorreram dois casos de estudantes que chegaram quase dois segundos antes do fechamento dos portões.

Os registros dos atrasados do Enem 2023 ficaram por conta de outras cidades brasileiras. Confira abaixo alguns desses casos:

Não deu tempo: a Andreia tentou chegar para a prova do Enem antes das 13h, horário de fechamento dos portões, mas não conseguiu. Ela explicou que priorizou a ida do filho para a prova, em outra região do Rio de Janeiro. @LeoHamawaki



➡ Assista ao #Edição12, com… pic.twitter.com/hnN05w5suq — GloboNews (@GloboNews) November 5, 2023

Atrasados lamentam não ter conseguido fazer primeiro dia de provas do Enem 2023. Um dos casos no Rio de Janeiro foi da cabeleireira Sheila Verlim. Ela contou que pegou muito trânsito e, por isso, acabou chegando atrasada. #NoArNaCBNhttps://t.co/SMzh2huyXg — Rádio CBN (@CBNoficial) November 5, 2023

Bredley Bremenkamp Barbosa, 19 anos, chegou quando o portão da Faculdade Faesa, em Vitória, já estava fechado. Ele atribui o atraso ao trânsito ==> https://t.co/YG3Il98q9N #g1ES — tvgazetaes (@tvgazetaes) November 5, 2023