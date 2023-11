Inep aciona PF para investigar divulgação de imagem da prova do Enem nas redes sociais

Começou a circular nas redes sociais, na tarde deste domingo (5), uma foto de uma das páginas da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. A imagem mostra a página que traz o tema da redação deste ano "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" e os textos de apoio.

Após a divulgação da foto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acionou a Polícia Federal para investigar o caso. Durante o exame, participantes do Enem não podem utilizar smartphones ou outros equipamentos eletrônicos.

Não é possível saber se a foto foi tirada antes ou depois do começo da aplicação das provas, que tiveram início às 13h30 no horário de Brasília. Porém, a imagem começou a circular durante a execução da prova.

A assessoria de comunicação do Inep informou que a PF é acionada sempre que o instituto toma conhecimento de possíveis vazamentos ou outras violações das provas.