Enem 2023: apesar do nervosismo, estudantes têm grande expectativa para a prova

O primeiro domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também é marcado por muito nervosismo entre os candidatos. Entretanto, a expectativa é grande para o objetivo de garantir uma boa pontuação rumo ao sucesso no vestibular.

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), no bairro do Marco, o candidato Felipe Cardoso, de 20 anos, do bairro do Bengui, sonha com o curso de Publicidade e Propaganda. "Como todo vestibulando, estamos muito nervosos. Mas nossa expectativa é uma das melhores. Vamos entregar tudo o que a gente aprendeu neste ano e que venha o mil na redação!", comenta;

Também no IFPA, Evandro Santos, de 23 anos, do bairro da Guanabara, em Ananindeua, garantiu que a confiança é tudo nesse momento de aflição. Ele quer ingressar no curso de Biologia. "Me preparei bastante, estou bastante confiante e aquela vaga já é minha. Sexta vez que estou tentando. Fiz um cursinho popular e tive uma evolução bastante", diz.