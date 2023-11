Tema da redação do Enem 2023: invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é "“Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na tarde deste domingo (5). O primeiro dia de prova foi de linguagens, ciências humanas e redação.

