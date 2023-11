Enem 2023: grupo religioso distribui água e caneta para o Enem, em Belém

Garantindo alívio para os estudantes que realizam o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, comunidades religiosas distribuem garrafas de água e canetas para os candidatos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), em Belém.

Ana Medeiros, 20, da Comunidade Vinho Novo, diz que além de águas e canetas, o propósito da ação é levar palavras de conforto para acalmar os alunos. “A gente sabe que é muito difícil fazer uma prova dessa, é muita pressão. Então, a gente pensa que, com orações e palavras de conforto, eles possam se acalmar, a ansiedade venha passar, e eles possam fazer uma boa prova”, afirma.

Segundo Ana, a comunidade já abordou vários grupos e o gesto é bem aceito pelos candidatos. Para ela, através das orações, abraços e palavras de afirmação, os alunos farão um bom exame. “A gente crê que todos eles tem capacidade para desenvolver uma boa prova”, conclui.