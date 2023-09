Criança de 1 ano morre com tiro na cabeça após dupla disparar contra residência no Pará

Um menino de 1 ano morreu com um tiro na cabeça e outro menino de 4 anos ficou ferido com 5 tiros, na noite da segunda-feira (18), após uma dupla de homens disparar contra uma residência no distrito de Miritituba, município de Itaituba, sudoeste do Pará. Vídeos de câmera de segurança mostram o momento em que os 2 suspeitos aparecem correndo do lado de fora da casa, por volta das 22h50. Não foi registrado o momento em que a dupla atira, mas é possível ouvir vários disparos. Também é possível ver um veículo vermelho passando pelo local. Seria o carro usado pelos suspeitos. Um suspeito foi preso, mas ainda não há informações oficiais sobre a motivação do crime.

De acordo com o relatório policial do batalhão da Polícia Militar, por volta das 22h40, uma guarnição da PM foi acionada por um homem que mora na área. O dono da residência atacada a tiros. Ele informou que um veículo estaria em atitude suspeita, passando na frente de sua residência. No local, a guarnição teve acesso às imagens da câmera de segurança, que já circulam pelas redes sociais.

A PM registrou que um suspeito usava camisa do Flamengo e bermuda e o outro vestia camisa azul escuro com capuz e calça jeans. O relatório detalha que, com arma de fogo, a dupla correu em direção à residência e efetuou vários disparos. Foram encontradas 5 cápsulas de munição 9mm. Mas não foi confirmado se os suspeitos estavam apenas com uma arma de fogo.

"Vindo a atingir duas crianças que estavam dentro da residência e um cachorro. Que o menor de 1 ano de idade foi atingido com um disparo na cabeça, vindo a falecer no Hospital Regional. E o menor de 4 anos, atingido por 5 disparos, não obtivemos informações dos locais das perfurações, no entanto seu quadro clínico é estável", menciona o relatório policial.

A guarnição também registrou que, segundo as imagens das câmeras da residência das vítimas, os suspeitos fugiram em um Chevrolet Prisma Sedan vermelho. A reportagem tenta contato com a PM e com a Polícia Civil do Pará para detalhar as investigações.

Prisão de um suspeito

De acordo com informações divulgadas pelo Portal Giro, a Polícia Militar conseguiu capturar e prender um dos suspeitos do ataque em Miritituba. Ele foi identificado como Edson Lopes da Silva, mais conhecido como "Bailarino". O suspeito foi preso por volta da meia-noite, na vicinal do km 11, durante uma operação de busca por um veículo Fiat Strada preto.

Edson Lopes da Silva, mais conhecido como "Bailarino" (Giro Portal)

Edson nega estar envolvido no crime, mas a polícia possui evidências que indicam o contrário. O veículo que estava em sua posse corresponde à descrição dada pelas testemunhas. Além disso, sua aparência e vestimentas batem com as do suspeito capturado nas imagens de uma câmera de segurança. A polícia também destacou que Edson estava sujo de poeira, levantando ainda mais suspeitas sobre sua recente atividade.