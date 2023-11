Motociclista morre atropelado por caminhão, na BR-316

Um entregador de aplicativo chamado Silvio Gabriel Brito Silva, de 24 anos, morreu atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira (21), na rodovia BR-316, KM-7, próximo à entrada do Júlia Seffer, em Ananindeua. Conforme as informações da Superintendência Executiva de. Mobilidade Urbana de Belém (Semob), por volta de 10h, o caminhão teria tentado desviar de um buraco quando o motociclista teria feito uma ultrapassagem e acabou indo para baixo do veículo pesado.

Agentes da Semob que estavam em um posto de fiscalização há poucos metros do local do acidente acionaram a PM e PC. Por volta de 12h15, o trânsito sentido saída de Belém seguia engarrafado.

Por volta de 12h15, familiares da vítima já estavam no local e fizeram o reconhecimento do corpo. Segundo familiares, Silvio não tava trabalhando nesta terça e seguia para Marituba para conversar com o patrão dele sobre parar de trabalhar como entregador. Ele era o mais velho de 4 irmãos. Também era casado e tinha um filho.

O motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia do Júlia Seffer, onde irá fazer um boletim de ocorrência sobre o caso. A reportagem apura mais detalhes.