Criança morre e quatro pessoas ficam feridas em acidente de carro, em Mojuí dos Campos

Uma criança de sete anos, identificada como Arlisson Oliveira Fanaia, morreu na noite do último domingo (19), após o carro em que estava capotar na estrada que dá acesso à comunidade do Mojuí dos Cablocos, no município de Mojuí dos Campos, oeste paraense. Além da vítima fatal, outras quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.

Conforme as informações preliminares sobre o acidente, o carro em que a criança e as outras quatro pessoas estavam acabou capotando após a madrasta de Arlisson, que seria quem estava dirigindo o veículo, supostamente perder o controle da direção e bater em uma ribanceira.

Segundo o Portal O Impacto, uma nota divulgada pela prefeitura teria informado que duas ambulância da Central de Urgência e Emergência 24h foram acionadas para realizar o socorro das vítimas. Das cinco vítimas, conforme os relatos, quatro receberam os primeiros atendimentos ainda no local, e em seguida foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento 24h, na cidade de Santarém. Arlisson, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O corpo de Arlisson foi removido pela equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.