Motorista envolvido no acidente fatal da Alça Viária é autuado por homicídio culposo

O motorista de um dos dois caminhões do acidente que provocou a morte de três pessoas na sexta-feira (17), na Alça Viária, no município de Marituba, foi indiciado por crime de homicídio culposo (sem a intenção) pela Polícia Civil do Pará. Essa informação foi repassada pela própria PC, neste sábado (18).

"A Polícia Civil informa que instaurou inquérito policial e apura a causa do acidente que resultou em três mortes no trânsito registradas nesta sexta-feira (17), em Marituba. O condutor do caminhão foi autuado pelo crime de homicídio culposo. Perícias foram requisitadas para auxiliar a investigação", comunicou a PC.

Acidente e mortes

O acidente com os dois caminhões se deu na sexta-feira (17) à tarde, no km 10 da Alça Viária, bairro São João, em Marituba. Esse trecho é marcado por um declive e uma curva. Nesse local, é proibido fazer ultrapassagem, como alertam placas de sinalização na área.

Como resultado da colisão dos veículos que seguiam em direção contrária, faleceram três pessoas, ou seja, uma pessoa idosa e uma mulher grávida de seis meses. A colisão entre os veículos de grande e pequeno porte foi registrada por volta das 17h. No caminhão de menor porte, encontravam-se um homem identificado como João Ricardo e mais duas mulheres. Essas pessoas ficaram presas na ferragens, dado o impacto da batida. Todas acabaram falecendo na hora.