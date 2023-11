Acidente na BR-316, em Castanhal, deixa um homem morto, neste sábado (18)

O sábado (18) começou com uma morte na estrada, em Belém. Por volta das 6h, no município de Castanhal, no nordeste do Pará, um motociclista acabou morrrendo em um acidente de trânsito.

As primeiras informações são de que o acidente ocorreu na rodovia BR-316, na entrada do bairro Jaderlândia. O motorista morreu no local, e até o momento não há identificação da vítima. Equipes de órgãos de segurança encontram-se no local da ocorrência.