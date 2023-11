Carro de passeio colide com poste na João Paulo II, nesta sexta-feira (17)

Um acidente envolvendo um carro de passeio foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida João Paulo II, bairro do Curió Utinga, em Belém. Conforme as primeiras informações, o veículo colidiu com um poste de iluminação e foi parar no canteiro da via, próximo a ponte de ferro. Devido ao acidente, um engarrafamento se formou na área. Ninguem ficou gravemente ferido.

Conforme as informações iniciais, o motorista do carro de passeio modelo Onix, de cor branca, estaria seguindo no sentido Ananindeua - Belém a caminho do trabalho quando teria cochilado ao volante. Testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle do carro, que rodou na pista e atingiu o poste. Com o impacto, o veículo parou no canteiro central e ficou com a parte da frente completamente destruída. Já o poste foi derrubado.

Poste de iluminação atingido pelo carro de passeio (Imagem: Igor Mota / O Liberal)

O condutor do veículo, que não teve a identidade revelada, recebeu socorro de populares que passavam pelo local e o ajudaram a sair de dentro do carro. Ele estava consciente e com poucos ferimentos. Uma ambulância teria sido chamada e encaminhou a vítima para um hospital.

Devido a situação, o trânsito da área, que costuma ser bastante movimentado, ficou lento. Agentes da Semob estiveram no local realizando a orientação dos demais veículos que trafegavam pela área. Um guincho também foi chamado para fazer a retirada do carro que estava no canteiro.