Carro que transportava servidores do Incra despenca de ponte em Eldorado dos Carajás

Dois servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), entre eles a diretora e o motorista da instituição, se envolveram em um acidente, na manhã desta segunda-feira (13), no momento em que estavam a caminho de Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. Ninguém ficou ferido.

O carro em que eles estavam despencou de uma ponte e caiu dentro d’água. Em um vídeo que circula nas redes sociais, testemunhas afirmam que o motorista do instituto teria tentado desviar de outro automóvel, quando perdeu o controle da dire​ção e acabou caindo no rio, que estava bastante cheio.

A cena chamou atenção de pessoas que passavam pelo local e, então, elas resolveram ajudar. Conforme a gravação, três homens auxiliam os servidores a saírem de dentro do automóvel pelas janelas da frente, juntamente com os pertences que possuíam.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Incra e aguarda mais informações sobre o ocorrido. A Polícia Civil também foi procurada, mas ainda não deu retorno.