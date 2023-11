Jogador de futebol morre em acidente de carro no interior de Goiás

Um trágico incidente de trânsito na Chapada dos Veadeiros (GO) tirou a vida de um jogador de futebol. Jhonny Cleiton Francisco Muniz, conhecido no futebol como Jhonny Reges, de 22 anos, perdeu a vida quando o veículo que ele compartilhava com um irmão e dois primos capotou durante o retorno de uma festa em São João da Aliança, no Portal da Chapada.

O acidente ocorreu na GO-118, próximo a Alto Paraíso, após a celebração. Detalhes sobre a dinâmica do incidente ainda não foram divulgados pela prefeitura de Alto Paraíso.

Os dois primos do jogador foram hospitalizados, mas já foram liberados após receberem tratamento médico. Já o irmão de Jhonny, Daniel Reges, continua hospitalizado em estado grave até a tarde deste sábado (11/11). Daniel também tem uma carreira no futebol e passou pelas categorias de base do Vila Nova.

Jhonny Reges era sobrinho de Fernando Reges, jogador do Sevilla, na Espanha, ambos naturais de Alto Paraíso. Fernando expressou sua tristeza nas redes sociais ao lamentar a perda do ente querido, compartilhando fotos e comentando: "Que descanse em paz, meu jogador".