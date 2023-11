Mulher filma o prório acidente em rodovia no Maranhão; vídeo

Uma mulher gravou o momento exato em que o veículo onde ela estava, se choca com a parte lateral de um caminhão em uma rodovia. O vídeo do acidente foi divulgado nas redes sociais na quarta-feira (1). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira filmava a viagem, quando a condutora do veículo foi surpreendida pela manobra precipitada de um caminhão conduzido por um motorista, de 69 anos. No momento do acidente, o air-bag foi acionado e derrubou o aparelho celular da passageira, como mostram as imagens do vídeo.

O motorista do caminhão disse à PRF que não viu o veículo se aproximar por ser um automóvel de cor escura, que se confunde com a cor do asfalto.

O acidente aconteceu no km 47 da BR-135, em Bacabeira, a 58 km de São Luís, no Maranhão. De acordo com a PRF, as duas mulheres tiveram lesões leves e foram socorridas para um Hospital em Bacabeira.