Mulher morre em acidente de trânsito no sudeste do Pará

Uma mulher morreu na colisão entre um carro particular e uma carreta na PA-160, na saída de Parauapebas, no sentido Canaã dos Carajás. Essa rodovia interliga esses dois municípios do sudeste paraense.

Segundo o portal Pebão, o acidente ocorreu no final da tarde de terça-feira (17). A condutora não resistiu aos ferimentos e morreu no local da colisão. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o veículo particular em uma área de mato, já fora da estrada.

Ainda de acordo com as primeiras informações, na hora do acidente chovia bastante, deixando a pista molhada e perigosa, havendo, ainda, baixa visibilidade naquele trecho da rodovia. A identidade da vítima não foi divulgada.