Artista de circo de 25 anos morre durante ensaio de manobra com motocicleta

Uma jovem artista de circo de apenas 25 anos morreu, nesta terça-feira (7), durante um ensaio de uma manobra radical com uma motocicleta. Tassiane Dolenga, que nasceu em Curitiba, no Paraná, foi contratada pelo Circo Broadway para se apresentar nesta sexta (10). Ela fazia um treino de saltos de moto entre rampas, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, Goiás, quando se acidentou em um dos movimentos.

Socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Tassiane foi levada até uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso será investigado pela Policia Civil do Estado de Goiás (PCGO) como acidente de trânsito.

A delegada de Senador Canedo, Karla Fernandes, informou que a motociclista usava “todos os equipamentos de segurança” no momento de acidente. Ela também era habilitada e experiente em manobras.

Uma vaquinha on-line foi organizada por familiares da jovem com o objetivo de arrecadar R$ 30 mil, recurso que deve ajudar nos custos do traslado do corpo e do funeral no Paraná.

Tassiane deixa um filho de quatro anos.