Motociclistas se chocam durante apresentação no 'Globo da Morte' de circo; vídeo

Dois motociclistas ficaram feridos após colidirem durante uma apresentação no "Globo da Morte", atração famosa nos circos ao redor do mundo. O acidente ocorreu no último sábado (24), em um espetáculo realizado em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.

A colisão entre a dupla foi registrada por pessoas que estavam na plateia e assistiam à apresentação. Em um vídeo que circula no Twitter é possível ver o momento em que um dos condutores passa pela parte de cima do Globo da Morte, enquanto o outro dirige pela lateral e os dois se chocam no centro do objeto. Veja:

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de plantão foi acionada por volta das 20 horas para socorrer as duas vítimas. Um dos motociclistas, identificado como Paulo Roberto, de 29 anos, foi encaminhado para o hospital São Vicente de Paulo. Até o momento, o estado de saúde do rapaz não foi divulgado.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)