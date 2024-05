Por ciúmes, estudante de 16 anos é morta e enterrada em sítio em SP

Em São Paulo, a adolescente Rafaela Ramos da Silva, de 16 anos, foi encontrada morta e enterrada, na noite da quarta-feira (15/5), no quintal de um sítio em Caraguatatuba, no litoral norte do estado.

A Polícia informou que o namorado da vítima, Adilson da Silva de Siqueira Junior, de 25 anos, foi preso e confessou que matou a jovem enforcada e sufocada com um travesseiro após um surto de ciúmes na madrugada da segunda-feira (13/5).

Rafaela estava desaparecida há cerca de três dias. No dia 5 de abril, ela publicou em uma rede social que estava em um “relacionamento sério”. No perfil da adolescente, Adilson Silva comentava “casada” em postagens com selfies da garota.

Passagem pela polícia

Ele cumpria pena de mais de sete anos em regime semiaberto por roubo e tinha passagem pela polícia por “subtração de incapaz” em que Rafaela era a vítima.

Policiais civis foram chamados para atender a uma ocorrência de ocultação de cadáver e, quando chegaram ao endereço, na estrada Abra de Dentro, no bairro Pegorelli, encontraram o corpo da adolescente.

A Polícia Militar foi então acionada e preservou o local para perícia. Três homens tentaram fugir. Um deles foi abordado. Era Adilson, que confessou que matou a adolescente.

Corpo

Ele teria enrolado o corpo de Rafaela em um lençol e enterrado atrás de uma casa de um sítio da região onde trabalha como caseiro.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames necroscópicos.

De acordo com a TV Vanguarda, Adilson afirmou aos policiais que achou estar sendo traído pela namorada e, por isso, teria cometido o crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito estava com uma faca e uma porção de maconha e demonstrou muito nervosismo ao ser abordado.

O caso foi registrado como homicídio, tráfico de drogas e ocultação de cadáver.