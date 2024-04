Adolescente morre em acidente entre moto e caminhonete, em Uruará

Um adolescente de 16 anos, identificado como Jaderilson Souza Reis, morreu em um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (29), na PA-370, no município de Uruará, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, a vítima conduzia uma motocicleta modelo Honda Pop quando colidiu com uma caminhonete. O jovem morreu antes da chegada do socorro.

Tudo ocorreu por volta de 22h. Testemunhas informaram que o adolescente estaria fazendo manobras indevidas na pista quando acabou colidindo com o outro veículo. Não há informações oficiais se a informação é verdadeira. No entanto, devido ao impacto, o adolescente foi arremessado a 20 metros do local onde a moto estava e bateu a cabeça na pista.

Pessoas que trafegavam pela área acionaram uma ambulância para realizar o socorro da vítima, mas Jaderilson já estava morto quando os médicos chegaram. A polícia Militar e Civil esteve na área e realizou o isolamento da cena do acidente. As primeiras informações sobre o caso foram colhidas na área e serão utilizadas nas investigações.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela delegacia de Uruará. O condutor do caminhão vai prestar depoimento. Testemunhas foram ouvidas e perícias solicitadas para auxiliar nas investigações.