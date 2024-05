Suspeitos de abusarem sexualmente de crianças e adolescente para transmitir HIV são presos em Manaus

Em Manaus (AM), dois homens suspeitos de abusar sexualmente de crianças e adolescentes foram presos, nesta sexta-feira (10). Com o objetivo de transmitir o vírus HIV, a dupla compartilhava informações sobre praticar as relações sexuais de forma desprotegida, segundo a Polícia Civil do Amazonas.

Os homens de 21 e 31 anos, autodenominados "carimbadores", foram presos durante uma operação. Segundo as investigações, eles admitiram a prática de relações sexuais, sem mencionar que eram portadores do vírus.

De acordo com Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações tiveram início há dois anos após uma denúncia anônima saída de uma assistência técnica de celulares. Em um aparelho celular havia uma conversa entre dois homens que admitiam a prática de estupros e abusos, informou a denunciante a equipe.

"Na época a gente não pôde concluir a investigação, porque o celular não foi encontrado para ser apreendido. O que havia eram alguns prints que a suposta assistência técnica teria feito", relembrou a delegada.

Ao intensificar as averiguações, a polícia conseguiu identificar os dois homens. As investigações sobre o caso foram retomadas em dezembro de 2023, após a Polícia Federal receber a mesma denúncia, contou Joyce Coelho.

A polícia também identificou que os suspeitos, em trocas de mensagens, compartilhavam conteúdo pornográfico, além das informações sobre os abusos sexuais que teriam praticado contra crianças, com o intuito de transmitir o vírus HIV ou Aids (PVHA).

"Tudo indica que essas conversas, esses grupos, realmente são feitos a partir do aparelho celular. Então, essa operação foi bastante exitosa, inclusive no sentido de confirmar a autoria dos fatos. Eles de fato são os interlocutores dessas conversas", afirmou a titular da Depca.

O modo de agir e as preferências da dupla também foram identificados. "Com o decorrer dessa investigação, poderemos identificar vítimas, uma vez que no teor dessas conversas, eles falavam a sua preferência por crianças, quanto mais nova, melhores, inclusive abordagens que poderiam ser feitos em locais públicos ou privados, inclusive em banheiros de shoppings", destacou a delegada.

A polícia apreendeu aparelhos celulares, além das prisões e de outros objetos com armazenamento de mídias.

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Emilly Melo, repórter de Política e Economia)