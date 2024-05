Homem se passa por mulher para conseguir fotos íntimas de adolescente e vai preso no Marajó

Um homem foi preso pela Polícia Civil, na quarta-feira (15), em Cachoeira do Arari, no Marajó, depois de se passar por uma mulher para conquistar a confiança de uma adolescente e conseguir fotos íntimas dela. O suspeito foi detido pelos crimes de estupro qualificado, coação de adolescente para produção de imagem, filmagem pornográfica e divulgação, posse e armazenamento de pornografia envolvendo adolescente.



Para capturá-lo, a PC deflagrou a operação chamada “Maníaco do WhatsApp”, com objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão domiciliar contra o homem. Ele era investigado por coagir a adolescente a enviar vídeos íntimos por meio de um aplicativo de mensagens.



Segundo as autoridades, ele se passou por uma mulher para conquistar a confiança da vítima e conseguir fotos íntimas. Posteriormente, a vítima foi ameaçada a ter as fotos íntimas divulgadas caso não enviasse novos registros e vídeos. Durante a operação, foi verificado que o investigado ameaçou a vítima para ter relações sexuais, sendo constatado o crime de estupro.

"É muito importante ressaltar a necessidade de controle e acompanhamento, por parte dos pais, quanto aos aparelhos telefônicos e do acesso à internet de seus filhos crianças e adolescentes, pois tais crimes também ocorrem em ambientes virtuais", ressaltou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

No cumprimento da ordem judicial efetuada na propriedade do indiciado, foi apreendido um aparelho celular contendo dois chips, comprovando que os perfis do homem e da suposta mulher, por quem ele se passava, se tratavam da mesma pessoa. Também foram encontrados diversos materiais criminosos envolvendo conteúdos pornográficos com adolescentes, o que resultou na prisão em flagrante do investigado.

"O resultado da operação policial foi bastante satisfatório e só foi possível porque a vítima agiu de forma corajosa, dirigindo-se até a delegacia para relatar os atos de violência sofridos, tendo, em seguida, a Polícia Civil atuando de forma célere e eficiente para identificar e efetuar a prisão do suspeito, evitando a prática de novos crimes. Por isso, enfatizo a importância da denúncia por parte da vítima porque os crimes contra a dignidade sexual acontecem muitas vezes na clandestinidade, sendo a denúncia um dos meios mais eficientes de combatê-los", ressaltou a delegada Lilian Ribeiro, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança (DEACA) de Soure.

O homem foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, onde é mantido preso e à disposição da Justiça. O material apreendido durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca domiciliar foi encaminhado para perícia e a investigação segue em andamento para apurar se há outras vítimas. A prisão foi realizada pela Deaca e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Soure.