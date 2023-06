Saiba quem é Brisa Star, cantora de piseiro que sofreu acidente de ônibus aos 15 anos

Brisa Star, mais conhecida como Fadinha do Piseiro, tem apenas 15 anos. O jovem talento se tornou assunto nesta segunda-feira, 26, após sofrer um acidente de ônibus no Ceará, enquanto voltava de um show de sua agenda de apresentações. Um dos grandes nomes do piseiro no nordeste, a adolescente estava com seus pais e banda no veículo, que caiu em uma ribanceira, e ficou entre os 15 feridos da fatalidade.

Quem é Brisa Star?

Hoje, Brisa Star acumula mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil oficial do Instagram e está próxima a bater a marca de 2 milhões de inscritos em seu canal do YouTube. Seu primeiro sucesso foi lançado em 2020, o single "Se Joga no Passinho", com a participação de Tj Thiago Jhonathan. Na época, a canção atingiu grande repercussão na web, e, um ano depois, viralizou no TikTok. O sucesso fez com que ela assinasse seu primeiro contato com a gravadora Sony Music, com apenas 13 anos.

Em seguida, ela gravou a música Cena de Amor, com a participação de Zé Vaqueiro, grande nome do piseiro. Brisa Star nasceu em 2007, na cidade de Ibiaí, em Minas Gerais. Filha da professora Suelita e do cantor e produtor musical Juninho Pirado, ela cresceu acompanhando a rotina de eventos e trabalhos do pai.

Acidente de ônibus

O ônibus perdeu o controle e caiu em uma ribanceira na cidade de Ipaumirim enquanto levava a cantora, seus pais e a banda. No total, 15 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Na manhã desta segunda-feira, 26, Brisa já tranquilizou os fãs e apareceu em um vídeo no programa Encontro, da Globo, para mostrar que está bem.

[instagram´=Ct8CzB6OVji]

VEJA MAIS