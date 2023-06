Brisa Star, a 'fadinha do piseiro', e outras pessoas ficam feridas em acidente de ônibus

A cantora Brisa Star, 15 anos, sofreu um acidente na noite deste domingo, 26. Ela e a família iam de ônibus com a equipe de trabalho, quando em uma rodovia, na cidade de Ipaumirim, no interior do Ceará, o veículo saiu da pista e desceu a ribanceira. A cantora e outras 14 pessoas ficaram feridas. Brisa foi uma das artistas reveladas em 2020, após o “Se Joga no Passinho”, parceria com Thiago Jhonathan.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na BR-116. A assessoria de Brisa, conhecida como a Fadinha do Piseiro, emitiu uma nota informando que a cantora foi hospitalizada, mas está “estável”. O acidente ocorreu na volta de um show.

“No momento ela se encontra bem, em observação e seu estado de saúde é estável. Alguns integrantes da banda foram transferidos para melhor acompanhamento. Agradecemos todas as mensagens recebidas de carinho e solidariedade, pedimos orações pela recuperação de todos”, diz a nota.