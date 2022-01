‘Meu amor virou brinquedo pra ti’: Em ritmo de piseiro, hits de Wanderley Andrade viralizam na web

um vídeo em que ele aparece cantando seus hits em ritmo de piseiro viralizar na Web. Os sucessos “Traficante do Amor” e “Conquista” - O meu amor virou brinquedo para ti - ganharam uma nova roupagem e chamaram atenção de vários internautas que elogiaram a nova versão.

A gravação foi feita durante a participação de Wanderley no DVD do cantor Faézinho Moral, que faz sucesso com diversos hits em ritmo de piseiro. A versão diferente e a maneira descontraída que os dois cantores estavam durante a gravação dos sucessos conquistaram o público, que está compartilhando os melhores momentos na Web.

Wanderley roubou a cena e conquistou todo o público durante a filmagem. Veja a versão completa da gravação: