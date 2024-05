VÍDEO: Homem anda com chifres 'gigantes' na rua e chama atenção

Um homem andando na rua com chifres "gigantes" chamou atenção nas redes sociais. Em um vídeo gravado por alguém que presenciou a cena, é possível ver o homem caminhando tranquilamente pela via com o chapéu ornado, esbanjando as galhas enormes na cabeça.

Assista ao vídeo:

Na internet, internautas se divertiram com a cena e fizeram várias comparações. "Esse resolveu se conformar e assumir", comentou um, fazendo referência à alguém traído.pel(o) amado(a). "É o presidente dos cornos, só pode kkk", brincou um segundo. "Reencarnação dos vikings", escreveu um terceiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)