Jovem de 24 anos morre após colidir moto contra barranco em Dom Eliseu

Wayder Ferreira, de 24 anos, morreu após colidir a motocicleta que pilotava contra um barranco, na tarde de domingo (25), em Dom Eliseu, sudeste do Pará. Ele estava em uma Honda Pop 110 pela Rodovia BR-010 em direção ao município de Itinga, no Maranhão. Na altura do quilômetro 8, perto ao riacho Água Azul, o rapaz teria invadido a contramão, saído da pista e resultado no acidente de moto. As informações são do Correio de Carajás.

Pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urbano (SAMU) foi acionada e encaminhou o jovem para o hospital. Ao chegar na unidade de saúde, Wayder foi constatada a morte dele.

As polícias Civil e Rodoviária Federal estiveram no local do acidente tomando as providências cabíveis. O corpo de Wayder Ferreira foi removido ao Instituto Médico Legal de Paragominas para ser necropsiado. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso à PC e aguarda retorno.