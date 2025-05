Suspeito de destruir radar de trânsito em avenida de Belém se apresenta à PC

Um homem, que não teve a identidade revelada, suspeito de destruir um radar de velocidade de trânsito em Belém, se apresentou à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil. Segundo a PC, o investigado esteve na delegacia nesta quinta-feira (8/5) acompanhado de um advogado para prestar esclarecimentos sobre o caso.

“Ele foi autuado em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por destruição de patrimônio público e participação em organização criminosa e também assinou um termo se comprometendo a comparecer à Justiça quando for convocado”, esclareceu a PC.

Não há mais detalhes sobre em qual situação de depredação de radar de velocidade de veículos o suspeito é investigado. Atualmente, em Belém, dois casos tiveram grande repercussão nas redes sociais e são apurados pela PC e autoridades de trânsito. Um deles ocorreu na Avenida Pedro Álvares Cabral, na Marambaia, na terça-feira (6). O outro foi registrado na Avenida Padre Bruno Sechi, no Benguí, na madrugada desta quinta-feira (8), após o jogo entre Remo e Paysandu.

Ainda segundo a PC, as buscas por outros suspeitos prosseguem. “As investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos. A Polícia Civil informa que os fatos investigados podem configurar dano qualificado, com pena de 6 meses a 3 anos de detenção e multa. Se houver violência ou grave ameaça, o caso pode se enquadrar também no inciso I do mesmo artigo”, ressaltou.

Depredação

Os casos de radares de velocidade derrubados em Belém passaram a circular nas redes sociais desde terça-feira. No primeiro vídeo, feito na Pedro Álvares Cabral, na Marambaia, um homem balança a estrutura do radar em plena luz do dia e consegue derrubar o equipamento de trânsito. O segundo registro mostra três homens, com capacetes, derrubando o radar localizado na avenida Padre Bruno Sechi, entre a passagem Vitória Régia e a rua Isa Cunha, no BenguI, na madrugada desta quinta-feira.

Essa não é a primeira vez que um radar de velocidade é derrubado em Belém. Em abril deste ano, outro equipamento foi derrubado na Avenida Padre Bruno Sechi. Moradores acionaram a Polícia Militar para relatar a situação. Na ocasião, a suspeita era de que o crime teria sido realizado por integrantes de facções criminosas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) confirmou que fez o registro policial sobre os casos dos radares destruídos. "Um dos suspeitos já foi identificado pela Polícia Civil, que investiga para os demais serem identificados. Os autores podem ser enquadrados como associação criminosa, dano ao patrimônio público na forma qualificada, e atentado contra os serviços públicos", esclareceu.