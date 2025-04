Destruição de radar de trânsito em Belém é investigada pela PC

A Polícia Civil investiga o caso de um radar de trânsito que foi derrubado na Avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Benguí, em Belém. O caso foi registrado na madrugada de terça-feira (22), quando o equipamento, que ainda estava sendo instalado para medir a velocidade dos veículos, amanheceu destruído.

As informações de moradores na área são de que a ação pode ter sido feita por integrantes de uma facção criminosa que não aceitava a instalação do radar no local. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o radar caído na via e os equipamentos vandalizados. A estrutura havia sido colocada, mas ainda não estava em funcionamento.

Após a circulação dos vídeos sobre o caso, a empresa responsável pela manutenção dos radares enviou uma equipe para realizar os reparos no equipamento. “A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBEL) informa que a empresa responsável pela manutenção do equipamento já realizou o atendimento técnico necessário para a normalização do funcionamento do radar”, comunicou.

“A Polícia Civil informa que a delegacia do Benguí está investigando o caso”, comunicou a PC em nota. Apurações também estão sendo realizadas pela Polícia Militar para chegar até as pessoas responsáveis por derrubar o radar.