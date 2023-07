Funarte anuncia investimentos de R$ 100 milhões para fomento às artes

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) anunciou um investimento superior a R$ 100 milhões em programas de fomento às artes. Segundo o Ministério da Cultura, as ações reafirmam o compromisso do governo brasileiro com a cultura para a reconstrução do país e inauguram os novos rumos da Fundação, que completa 50 anos em 2025. O programa Funarte Retomada contempla editais voltados para os segmentos das artes visuais, circo, dança, música e teatro.

Todos os editais preveem as seguintes cotas: mínimo de 20% para projeto de pessoas negras; mínimo de 10% para projetos de pessoas indígenas; e 10% para projetos de pessoas com deficiência. Todos os projetos devem prever a adoção de medida de acessibilidade física e comunicacional.

A apresentação dos projetos pode ser oral, gravada em vídeo, por pessoas físicas e todos os editais têm uma versão acessível e guia em linguagem simples, disponibilizados no site da Funarte.

Academia Paraense de Ópera e Musical

Um projeto inédito acaba de ser lançando na capital paraense. A primeira Academia Paraense de Ópera e Musical do Theatro da Paz.

Até então, não existia no Pará um conservatório que formasse artistas para o teatro musical. Agora, em um só lugar, esses profissionais terão duas modalidades de curso de canto, em que serão qualificados para atuarem em óperas e musicais sem precisarem ir para fora do estado em busca de aprendizado.

(Divulgação)

Parabenizo o diretor do Theatro da Paz, o professor doutor Daniel Araújo, pela brilhante ideia de criar a Academia, em colaboração com a diretora de produção, Nandressa Nuñez, e a diretora artística, Jena Vieira.

Desejo ao professor Daniel e toda a sua equipe sucesso no novo projeto e que mais projetos como esse possam nascer em nosso estado.

Para os gestores estaduais, a cultura, de fato, é prioridade.

Ministério da Cultura comemora adesão de 98% dos municípios e 100% dos estados à Lei Paulo Gustavo

“É o início da descentralização dos recursos federais para a cultura, garantindo que as ações possam ser executadas em todos os estados e municípios brasileiros”, comemora a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

(Divulgação)

O prazo para envio dos Planos de Ação terminou às 23h59 de terça-feira (11) e o Ministério da Cultura (MinC) e o governo federal estão garantindo R$ 3,8 bilhões em investimentos na cultura, o maior valor da história. Todos os estados e o Distrito Federal irão receber os recursos e 5.467 (98%) municípios brasileiros estão cadastrados.

Considerado um valor histórico para o Brasil, os R$3,8 bilhões são provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e do Fundo Nacional de Cultura (FNC), que devem ser disponibilizados para pessoas fazedoras de cultura, por meio de editais e prêmios, até o dia 30 de julho.

Adesão

Todos os nove estados do nordeste, cinco do norte (Amazonas, Acre, Pará, Amapá e Roraima); dois do centro-oeste (Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) e dois no sudeste (Rio de Janeiro e Espírito Santo) tiveram 100% de municípios cadastrados na Lei Paulo Gustavo.

Uma das primeiras iniciativas, nesse sentido, era a prioridade em executar a Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022). Aprovada durante a pandemia de covid-19, tratava sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural.

Após a aprovação do Congresso Nacional, o Executivo tentou impedir os repasses por meio do veto integral da lei e por meio de uma medida provisória.

Apoiado pelo segmento artístico-cultural e pela sociedade civil, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a medida provisória e deu o aval para a execução.

Belém recebe exposição inédita do escultor Victor Brecheret

Victor Brecheret (1894-1955), um dos mais renomados expoentes do universo da escultura no país, foi um dos artistas que buscou referências na cultura de diferentes grupos originários da floresta e as incluiu em sua obra.

(Divulgação)

O trabalho do artista pode ser apreciado na exposição "Brecheret Modernista - A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade", que foi inaugurada na última terça-feira, 18 de julho, no Museu do Estado do Pará (MEP).

Serviço:

Exposição "Brecheret Modernista - A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade"

Onde: Museu do Estado do Pará (Praça Dom Pedro II, s/n - Cidade Velha)

Período: de 18/7 a 8/10/2023

Horários: terça a domingo, das 9h às 17h // Entrada franca