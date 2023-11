Motociclista morre após colidir com caminhão, em São Domingos do Araguaia

Um motociclista, identificado como Railson da Silva Sousa Maciel, de 26 anos, morreu na noite da última quinta-feira (9) após se envolver em um acidente, em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o sinistro teria ocorrido na Rodovia Transamazônica, na BR-230, quando a vítima colidiu frontalmente com um caminhão de uma empresa privada.

Railson era natural do estado do Maranhão e seguia pela via, por volta de 22hrs, em uma moto Honda Bros. De acordo com os policiais que atenderam o acionamento do caso, a vítima seguia de São Domingos para a Vila Santana quando, que fica há cerca de sete quilômetros de onde o acidente ocorreu. A vítima teria tentado uma ultrapassagem e atingiu em cheio a frente do caminhão, que trafegava em direção contrária.

A Polícia Militar foi acionada pela gerente de uma indústria de óleos e proteínas, que foi a responsável por comunicar o acidente envolvendo o motorista que presta serviços para a empresa. O motorista do caminhão não se feriu. Os PMs permaneceram no local do acidente controlando o fluxo de veículos até a chegada da polícias Civil, Rodoviária Federal e Científica, além de peritos do Instituto Médico Legal de Marabá, que removeram o corpo. As autoridades informaram que os veículos envolvidos foram removidos para a Delegacia de Polícia Civil do município para as providências cabíveis.