Pedestre morre após ser atropelado por entregador de comida no bairro da Campina

Um homem, ainda não identificado, morreu, no fim da noite de quarta-feira (8), após ser atropelado por um entregador de comida, identificado como Sérgio Marcelo de Souza Brandão, na avenida Assis de Vasconcelos com a José Malcher, próximo da Praça da República, no bairro da Campina, em Belém. Segundo a polícia, testemunhas relataram que a vítima atravessava a rua quando foi atingida por uma motocicleta.

Agentes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) foram acionados ao caso, que ocorreu por volta das 23h30. Sérgio conduzia uma moto Twister vermelha, de placa QDO-6J46. Ele se feriu com o impacto e precisou ser levado para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde dele não foi revelado. Já a vítima, morreu no local.

O caso foi registrado na Seccional de São Brás. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a vítima ainda não foi identificada e que o "condutor do veículo foi encaminhado para o hospital e será ouvido depois de receber alta".