Foragido da Justiça se envolve em acidente de trânsito e acaba preso, em Santarém

Um homem que seria evadido do sistema penal foi preso em Santarém, oeste do Pará, após se envolver em um acidente de trânsito. Conforme as informações iniciais, o suspeito estaria, junto com a companheira, conduzindo uma motocicleta com registro de roubo quando acabou colidindo com uma carro particular, neste sábado (11).

De acordo com testemunhas, o suspeito trafegava pela avenida Muiraquitã, com a avenida Diamantino, no bairro do mesmo nome. Ele estaria discutindo com a companheira e, por isso, não percebeu o carro de passeio e colidiu com a lateral do veículo. Devido ao impacto da colisão, a moto e os dois ocupantes foram arremessados e precisaram de atendimentos médicos no local.

Testemunhas acionaram uma ambulância e a Polícia Militar para auxiliar na situação. Chegando lá, perceberam que o condutor da moto seria foragido do sistema penal e estava evadido do presídio de Santarém. O suspeito foi encaminhado para a Upa e, após os procedimentos, foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

De acordo com as autoridades policiais, a moto que o suspeito conduzia no momento do acidente teria sido roubada durante um assalto na madrugada de segunda-feira (6) no bairro Área Verde. Conforme a vítima do caso, que trabalha como mototaxista de aplicativos, o crime ocorreu após aceitar uma corrida solicitada por outro homem e, ao chegar ao local de desembarque, os criminosos anunciaram o roubo. Os assaltantes estariam armados e, mesmo a vítima entregando tudo o que foi pedido, teria sido agredida e ameaçada. A moto ainda será periciada para ser devolvida ao verdadeiro proprietário.

O suspeito já possui passagens pela polícia por crimes como ameaçar e agredir a namorada - a mesma que o acompanhava no momento do acidente. Pessoas que conhecem o casal teriam relatado que o suspeito já chegou a incendiar a casa da companheira. Na delegacia, a companheira do suspeito informou que ele seria tatuador.