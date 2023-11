Suspeito de matar a esposa a tiros em Curionópolis está foragido após o crime

Uma mulher, identificada como Clemilda Lopes dos Prazeres, de 24 anos, foi morta a tiros no bairro do Planalto, no município de Curionópolis, sudeste paraense, no último domingo (5). Conforme as informações iniciais da Polícia, o autor do crime seria o companheiro de Clemilda, identificado como Ramiro Vieira, de 31 anos. O homem teria feito ao menos seis disparos contra a vítima.

De acordo com relatos de testemunhas, tudo teria ocorrido por volta das 23h10. Ramiro e Clemilda estavam em um bar próximo a Praça da Juventude, quando teriam iniciado uma discussão. Testemunhas afirmam que a motivação seria uma crise de ciúmes por parte do suspeito. O homem portava uma arma de fogo e teria disparado, inicialmente, três vezes contra a vítima. Mesmo ferida, Clemilda teria conseguido se levantar. Ao ver a mulher se movendo, o homem teria atirado mais três vezes contra a esposa.

Segundo a Polícia Militar, Clemilda não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes da chegada da ambulância. Após ver que a mulher estava morta, o homem teria fugido do local. As testemunhas que presenciaram toda a situação não souberam informar às autoridades para onde o Ramiro teria ido. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelas ruas da cidade na tentativa de localizar o suspeito, mas não o encontraram.

A Polícia Científica removeu o corpo de Clemilda Lopes e o encaminhou para o IML. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.